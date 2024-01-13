СМИ: Boeing-737 экстренно вернули в аэропорт Японии из-за трещины на стекле

На борту самолета было 65 человек. Авиасудну пришлось вернуться в аэропорт Японии. Самолет выполнял внутренний рейс. В местной авиакомпании All Nippon Airways сообщили, что никто не пострадал, а для пассажиров организовали альтернативные рейсы.



Ранее в Портленде произошла разгерметизация борта компании Alaska Airlines, часть его обшивки отлетела во время полета. Американская United Airlines провела проверку других лайнеров и обнаружила, что на десяти из них не затянуты болты в панелях, отмечает «Радиоточка НСН».

