СМИ: Иран создаст закрытую внутреннюю интернет-сеть
Иран намерен создать закрытую интернет-сеть с ограниченным набором сайтов. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на эксперта по цифровым технологиями Амира Рашиди.
Ранее сервис мониторинга интернета NetBlocks сообщил, что в республике на фоне протестов зафиксировали полное отключение интернет-услуг по всему Ирану.
До этого гостелерадиокомпания IRIB обнародовала список сайтов, которые останутся доступны в Иране. В их числе местные поисковые системы, навигационные сервисы, платформы для обмена сообщениями, стриминговый сервис по типу Netflix. По словам Рашиди, эти ресурсы -
часть усилий Тегерана по созданию национального интернета.
"Это своего рода "упрощенная" версия сети, значительно более ограниченная, чем даже китайская, управляемая правительством", - отмечает издание.
Такая сеть практически оторвана от внешнего мира.
