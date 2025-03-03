СМИ: Близ порта Гамбурга разлилось почти 42 тысячи литров нефтепродуктов
Как минимум 42 тысячи литров нефтепродуктов разлилось в канале Катвикхафен неподалеку от контейнерного порта в немецком Гамбурге. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на данные пожарной службы.
Отмечается, что зафиксирован разлив из резервуара на территории компании Green Port. Как именно произошло ЧП, неясно. Загрязнено уже свыше 90 тысяч кубических метров воды.
По данным Bild, чтобы предотвратить распространение нефти, аварийно-спасательные службы используют плавучие нефтяные заграждения. Водно-воздушный барьер призван не допустить загрязнения основного русла Эльбы. Также для наблюдения за происходящим задействовали полицейский вертолет со специальными камерами.
Ранее в Татарстане произошел разлив нефтепродуктов на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев, площадь загрязнения почвы оценили в 2 тысячи квадратных метров, напоминает 360.ru.
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