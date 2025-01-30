СМИ: Бизнесмен Арно за день потерял $11 млрд

Миллиардер и глава французской компании LVMH Бернар Арно опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes после публикации слабого финансового отчета его компании, сообщает РБК.

В 2023 году в мире умер 21 миллиардер из списка Forbes

Бизнесмен потерял $11 млрд с открытия торгов на Euronext Paris. LVMH сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, а общую выручку — на 2%.

Это связано с отсутствием спроса в новогодние праздники со стороны покупателей.

Год назад Арно отобрал у Илона Маска звание самого богатого человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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