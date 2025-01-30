СМИ: Бизнесмен Арно за день потерял $11 млрд
30 января 202505:32
Миллиардер и глава французской компании LVMH Бернар Арно опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes после публикации слабого финансового отчета его компании, сообщает РБК.
Бизнесмен потерял $11 млрд с открытия торгов на Euronext Paris. LVMH сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, а общую выручку — на 2%.
Это связано с отсутствием спроса в новогодние праздники со стороны покупателей.
Год назад Арно отобрал у Илона Маска звание самого богатого человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru