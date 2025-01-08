СМИ: Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума
Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск может сойти с ума. Как пишет Daily Beast, такое заявление сделал биограф бизнесмена Сет Абрамсон.
По его словам, он следил за поведением Маска в течение последних двух лет и пришёл к выводу, что миллиардер может быть глубоко нездоров, «учитывая, что он страдал от психических заболеваний, употребления тяжёлых наркотиков и парализующего стресса».
Абрамсон подчеркнул, что, с учётом влияния бизнесмена на избранного президента США Дональда Трампа, состояние Маска ставит под угрозу все американское общество.
Биограф призвал уходящую администрацию Джо Байдена до инаугурации нового президента принять меры, в том числе, расторгнуть заключённые с Маском контракты и инициировать федеральные расследования по вопросу возможной угрозы нацбезопасности.
«Если не будет предпринято никаких действий... то отвечать за то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с США... будут не только он и его сторонников, но и те, кто проигнорировал предупреждения», — заключил Абрамсон.
Ранее Маск заявил, что найдёт и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о якобы его контактах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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