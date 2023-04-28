Беженка с Украины разделась в эфире британского ТВ

Проживающая в Великобритании беженка с Украины разделась в эфире скандального телешоу Naked Attraction, пишет газета Bristol Post.

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По правилам шоу, главный герой должен выбрать пару, с которой он пойдет на свидание. Кандидаты знакомятся обнаженными.

Пришедшая на запись шоу девушка Мария призналась, что переехала в Великобританию из-за страха за свою жизнь. Украинка отвергла нескольких претендентов, но в итоге согласилась пойти на свидание с одним из мужчиной.

Жительницы Британии ранее пожаловались, что украинские беженки уводят у них мужей. По данным The Daily Mail, по меньшей мере 17 семей были разрушены после того, как согласились предоставить кров украинкам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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