Беженка с Украины разделась в эфире британского ТВ

По правилам шоу, главный герой должен выбрать пару, с которой он пойдет на свидание. Кандидаты знакомятся обнаженными.

Пришедшая на запись шоу девушка Мария призналась, что переехала в Великобританию из-за страха за свою жизнь. Украинка отвергла нескольких претендентов, но в итоге согласилась пойти на свидание с одним из мужчиной.

Жительницы Британии ранее пожаловались, что украинские беженки уводят у них мужей. По данным The Daily Mail, по меньшей мере 17 семей были разрушены после того, как согласились предоставить кров украинкам, передает «Радиоточка НСН».

