Беженка с Украины разделась в эфире британского ТВ
Проживающая в Великобритании беженка с Украины разделась в эфире скандального телешоу Naked Attraction, пишет газета Bristol Post.
По правилам шоу, главный герой должен выбрать пару, с которой он пойдет на свидание. Кандидаты знакомятся обнаженными.
Пришедшая на запись шоу девушка Мария призналась, что переехала в Великобританию из-за страха за свою жизнь. Украинка отвергла нескольких претендентов, но в итоге согласилась пойти на свидание с одним из мужчиной.
Жительницы Британии ранее пожаловались, что украинские беженки уводят у них мужей. По данным The Daily Mail, по меньшей мере 17 семей были разрушены после того, как согласились предоставить кров украинкам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru