СМИ: Беспилотники КНДР пересекли границы Южной Кореи

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы по северокорейским беспилотникам, вторгшимся в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

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По данным агентства, летательные аппараты КНДР, предположительно, обнаружили южнее межгосударственной границы около 10:25 по местному времени, пишет RT. В ответ южнокорейские военные подняли истребители, вертолеты и другую технику. Кроме того, Сеул открыл предупредительный огонь.

Отмечается, что беспилотники зафиксировали в Гимпхо, на острове Канхва, в Пхаджу. Из-за появления БПЛА корейские военные попросили приостановить вылеты в аэропортах городов Инчхон и Кимпо.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БеспилотникиКНДРЮжная Корея
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