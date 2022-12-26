СМИ: Беспилотники КНДР пересекли границы Южной Кореи

По данным агентства, летательные аппараты КНДР, предположительно, обнаружили южнее межгосударственной границы около 10:25 по местному времени, пишет RT. В ответ южнокорейские военные подняли истребители, вертолеты и другую технику. Кроме того, Сеул открыл предупредительный огонь.

Отмечается, что беспилотники зафиксировали в Гимпхо, на острове Канхва, в Пхаджу. Из-за появления БПЛА корейские военные попросили приостановить вылеты в аэропортах городов Инчхон и Кимпо.

