СМИ: беспилотник атаковал базу США в иракском Курдистане
18 января 202420:56
Американская военная база в иракском Курдистане была атакована неизвестным беспилотником, сообщил телеканал Al Arabiya.
По его данным, нападению подвергся район аэропорта в столице региона в Эрбиле.
Как отмечается, с начала октября 2023 года было зафиксировано более 90 нападений на базы США в регионе.
Ранее стало известно, что американскую военную базу в Ираке атаковали беспилотники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru