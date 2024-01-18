СМИ: беспилотник атаковал базу США в иракском Курдистане

Американская военная база в иракском Курдистане была атакована неизвестным беспилотником, сообщил телеканал Al Arabiya.

СМИ: Иран ответит на теракт в Кермане атаками по базам США

По его данным, нападению подвергся район аэропорта в столице региона в Эрбиле.

Как отмечается, с начала октября 2023 года было зафиксировано более 90 нападений на базы США в регионе.

Ранее стало известно, что американскую военную базу в Ираке атаковали беспилотники, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны//РИА Новости
ТЕГИ:ИракСШАБеспилотникиАтака

Горячие новости

Все новости

партнеры