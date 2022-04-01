СМИ: Берлин может национализировать «дочки» «Газпрома» и «Роснефти»

Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. По данным издания, Берлин обеспокоен нестабильностью поставок углеводородов в ФРГ.

Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, «Роснефть» - третий по величине игрок на германском рынке нефтепереработки.

Власти Франции и Германии готовятся к возможной остановке поставок газа из РФ. Об этом заявили министры экономики двух стран, передает «Интерфакс».

Французский министр Брюно Ле Мэр отметил, в частности, что газ может перестать поступать уже завтра. По его словам, власти готовятся к такому варианту.

