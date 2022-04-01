СМИ: Берлин может национализировать «дочки» «Газпрома» и «Роснефти»
Министерство экономики Германии разрабатывает сценарий, согласно которому, могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ, пишет Handelsblatt со ссылкой на собеседников в правительстве страны.
Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. По данным издания, Берлин обеспокоен нестабильностью поставок углеводородов в ФРГ.
Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, «Роснефть» - третий по величине игрок на германском рынке нефтепереработки.
Власти Франции и Германии готовятся к возможной остановке поставок газа из РФ. Об этом заявили министры экономики двух стран, передает «Интерфакс».
Французский министр Брюно Ле Мэр отметил, в частности, что газ может перестать поступать уже завтра. По его словам, власти готовятся к такому варианту.
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