СМИ: Берлин может национализировать «дочки» «Газпрома» и «Роснефти»

Министерство экономики Германии разрабатывает сценарий, согласно которому, могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» в ФРГ, пишет Handelsblatt со ссылкой на собеседников в правительстве страны.

Bloomberg: В Великобритании временно национализируют «дочку» «Газпрома»

Речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. По данным издания, Берлин обеспокоен нестабильностью поставок углеводородов в ФРГ.

Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, «Роснефть» - третий по величине игрок на германском рынке нефтепереработки.

Власти Франции и Германии готовятся к возможной остановке поставок газа из РФ. Об этом заявили министры экономики двух стран, передает «Интерфакс».

Французский министр Брюно Ле Мэр отметил, в частности, что газ может перестать поступать уже завтра. По его словам, власти готовятся к такому варианту.

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