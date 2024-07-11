СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись

По данным издания, Аффлек снял с пальца обручальное кольцо, которое до этого носил постоянно. Данный факт заметили журналисты, когда актер появился в своём офисе в Лос-Анджелесе.

«Они расстались ещё в марте», — рассказал источник таблоида.

Сейчас звездная пара делит совместно нажитое имущество. В частности, на продажу выставлены произведения искусства на сумму в $60 миллионов из их особняка, а также и сам дом за $65 миллионов.

Ранее Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

