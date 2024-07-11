СМИ: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес развелись
О разводе актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес сообщает Daily Mail.
По данным издания, Аффлек снял с пальца обручальное кольцо, которое до этого носил постоянно. Данный факт заметили журналисты, когда актер появился в своём офисе в Лос-Анджелесе.
«Они расстались ещё в марте», — рассказал источник таблоида.
Сейчас звездная пара делит совместно нажитое имущество. В частности, на продажу выставлены произведения искусства на сумму в $60 миллионов из их особняка, а также и сам дом за $65 миллионов.
Ранее Алсу подала на развод с мужем спустя 18 лет брака, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru