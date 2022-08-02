СМИ: баррикады на севере Косова разобрали
Возведенные на севере Косова баррикады разобраны, сообщает агентство Tanjug.
Однако на этом КПП на административной линии все еще не восстановили работу. Баррикады появились 31 июля. Сооружения уже демонтировали, но КПП «Яринье» еще не заработал. Как заявили представитель косовской полиции, для открытия перехода необходимо разрешение правительства Косова.
Военному конфликту на Балканах могут способствовать испортившиеся отношения между Россией и Западом. Москва традиционно поддерживает Сербию, а спонсоры независимости Косово – США и Великобритания могут в этой ситуации увидеть разрешение застарелого вопроса силовым путем, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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