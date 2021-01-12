СМИ: Банки отказались работать с Трампом после штурма Капитолия
Банки Deutsche Bank и Signature Bank отказались сотрудничать с действующим президентом США Дональдом Трампом после беспорядков в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства рассказали, что после беспорядков в Капитолии Deutsche Bank решил прекратить все деловые отношения с компанией Trump Organization, а также с самим Трампом, который должен банку из Франкфурта более 300 миллионов долларов.
Комментируя события, которые произошли в здании Конгресса США, глава Deutsche Bank Americas Кристиана Райли назвала 6 января «тёмным днём для Америки и демократии».
Signature Bank из Нью-Йорка, долгое время обслуживавший Трампа и его семью, после беспорядков в Вашингтоне закрыл два личных счёта действующего президента США, на которых находилось порядка 5,3 миллиона долларов. Кроме того, кредитная организация заявила, что отставка Трампа будет верным решением и призвала его досрочно сложить с себя полномочия.
Ранее 6 января после митинга у Белого дома сторонники Трампа выдвинулись к зданию Конгресса. Полиция применила огнестрельное оружие, сообщает Ura.ru. Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час, за нарушение которого были задержаны более 50 человек.
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