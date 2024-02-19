Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль за поставками бананов в РФ
Эквадор принял меры в отношении пяти предприятий, нарушивших требования при поставках бананов в РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
По информации ведомства, контролирующие органы Эквадора увеличили количество проверок на предприятиях. Построена карантинная зона для погрузки фруктов с плантаций.
Также Эквадор сообщил о готовности комплексно бороться с вредителями и заниматься обучением персонала предприятий - экспортеров бананов.
Россельхознадзор 16 февраля вернул пяти эквадорским предприятиям возможность поставлять бананы в РФ. Москва ограничила импорт 5 февраля после обнаружения в партиях многоядной мухи-горбатки, напоминает «Радиоточка НСН».
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