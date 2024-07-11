СМИ: Байдену хотят доложить о беспокойстве демократов по его кандидатуре

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил своим коллегам, что намерен донести до главы государства Джо Байдена обеспокоенность однопартийцев относительно перспектив его дальнейшего участия в президентской гонке, сообщает издание Politico.

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Пока неизвестно, когда Джеффрис намерен переговорить с главой Белого дома. Он заявил журналистам, что дал понять, что намерен продолжить переговоры с членами Демократической партии по кандидатуре Байдена «сегодня, завтра и в дальнейшем».

Ранее Байден в письме демократам в Конгрессе заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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