СМИ: Байдену хотят доложить о беспокойстве демократов по его кандидатуре

Пока неизвестно, когда Джеффрис намерен переговорить с главой Белого дома. Он заявил журналистам, что дал понять, что намерен продолжить переговоры с членами Демократической партии по кандидатуре Байдена «сегодня, завтра и в дальнейшем».

Ранее Байден в письме демократам в Конгрессе заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

