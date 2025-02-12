Американцы назвали Байдена самым нелюбимым президентом

Американцы назвали бывшего главу США Джо Байдена самым нелюбимым из ныне живущих американских лидеров, свидетельствует данные социологической службы Gallup.

Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации

Опрос показал, что негативно относятся к экс-президенту США 57% граждан страны, 39% респондентов позитивно оценили его деятельность на президентском посту, затруднились с ответом 4%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а просто использовал средства американских налогоплательщиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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