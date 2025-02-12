Американцы назвали Байдена самым нелюбимым президентом
Американцы назвали бывшего главу США Джо Байдена самым нелюбимым из ныне живущих американских лидеров, свидетельствует данные социологической службы Gallup.
Опрос показал, что негативно относятся к экс-президенту США 57% граждан страны, 39% респондентов позитивно оценили его деятельность на президентском посту, затруднились с ответом 4%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а просто использовал средства американских налогоплательщиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работу ресторана «The Бык» в Москве приостановили после сообщения об отравлении
- Рис и пшено стали самыми подешевевшими продуктами
- Жители Воронежской области получили от 14 до 18 лет колонии за госизмену
- Песков заявил о невозможности обмена территориями между РФ и Украиной
- Избирательный участок для граждан Абхазии представили в Москве
- Американцы назвали Байдена самым нелюбимым президентом
- Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в закрытом режиме
- СМИ: В Москве и Петербурге люди теряют сознание из-за перепада давления
- Шойгу назвал изменения в США «началом большой революции»
- Песков анонсировал возвращение в РФ заключенного в США россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru