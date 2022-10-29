Британцы потребовали прекратить поставки оружия Киеву в ущерб своей армии
Читатели британского издания Daily Mail возмутились новостью о том, что армия Великобритании рискует столкнуться с нехваткой противотанкового оружия из-за поставок Киеву.
Читатели начали призывать прекратить отдавать деньги Украине, ведь собственный запас вооружений страны еще не пополнен.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны на 2022 год,
В сообщении говорится, что документ, среди прочего, увеличивает бюджетные назначения субъектам сектора национальной безопасности и обороны на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
О том, что США и Великобритания изменили риторику в отношении России и посылают Москве сигналы о стремлении к переговорам, ранее сообщил The American Conservative.
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