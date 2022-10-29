Британцы потребовали прекратить поставки оружия Киеву в ущерб своей армии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны на 2022 год,

В сообщении говорится, что документ, среди прочего, увеличивает бюджетные назначения субъектам сектора национальной безопасности и обороны на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

О том, что США и Великобритания изменили риторику в отношении России и посылают Москве сигналы о стремлении к переговорам, ранее сообщил The American Conservative.

