СМИ: Байден проведет кризисную встречу с губернаторами-демократами в Белом доме

Президент США Джо Байден осознает трудность ситуации после неудачных дебатов, и он размышляет над необходимостью продолжения кампании. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

В материале газеты сообщается, что Байден рассказал своему стороннику, что он обдумывает возможность продолжения кампании. Этот разговор стал первым показателем того, что президент серьезно изучает вероятность того, сможет ли он оправиться после неудачного выступления на дебатах, пишет NYT.