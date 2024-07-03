СМИ: Байден проведет кризисную встречу с губернаторами-демократами в Белом доме
Президент США Джо Байден осознает трудность ситуации после неудачных дебатов, и он размышляет над необходимостью продолжения кампании. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
В материале газеты сообщается, что Байден рассказал своему стороннику, что он обдумывает возможность продолжения кампании. Этот разговор стал первым показателем того, что президент серьезно изучает вероятность того, сможет ли он оправиться после неудачного выступления на дебатах, пишет NYT.
Он осознает, что его кандидатура может оказаться под угрозой, если не сможет в ближайшие дни убедить общественность в своей пригодности для этой должности, отмечает РЕН ТВ.
28 июня в Атланте состоялись первые дебаты между кандидатами на пост президента США действующим главой государства Джо Байденом и Дональдом Трампом. Американские СМИ пишут, что Байден произвел неудачное впечатление на дебатах. Он часто запинался, делал паузы и не всегда ясно выражал свои мысли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru