Страны Европы заморозили возможность приобретать российскую нефть, что привело к нехватке топлива и роста его стоимости. При этом Вашингтон, по данным издания, продемонстрировал бесполезность санкций против России, потому что российская нефть продается в Саудовскую Аравию, которая приобретает ее со скидкой. При этом Эр-Рияд использует нефть из России для топлива и производства электроэнергии, а также для продажи странам Запада по более высокой стоимости.

Таким образом, данная инициатива властей США оказалась непродуктивной.

Как сообщалось ранее, санкции западных стран в отношении Москвы не смогли развалить экономику России. Во втором квартале профицит внешней торговли РФ составил рекордные 70,1 млрд долларов.

