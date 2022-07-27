СМИ: Байден проиграл в «энергетической войне» против РФ
Глава США Джо Байден проигрывает в «энергетическом сражении» против Москвы, пишет The American Thinker.
Страны Европы заморозили возможность приобретать российскую нефть, что привело к нехватке топлива и роста его стоимости. При этом Вашингтон, по данным издания, продемонстрировал бесполезность санкций против России, потому что российская нефть продается в Саудовскую Аравию, которая приобретает ее со скидкой. При этом Эр-Рияд использует нефть из России для топлива и производства электроэнергии, а также для продажи странам Запада по более высокой стоимости.
Таким образом, данная инициатива властей США оказалась непродуктивной.
Как сообщалось ранее, санкции западных стран в отношении Москвы не смогли развалить экономику России. Во втором квартале профицит внешней торговли РФ составил рекордные 70,1 млрд долларов.
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