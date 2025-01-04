СМИ: Байден продаст Израилю оружие на сумму $8 млрд

Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Израилю пакет вооружений на $8 млрд. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

По данным портала, Госдепартамент неофициально уведомил конгресс о намерении заключить сделку и передать Израилю оружие и боеприпасы. Еврейское государство получит в том числе ракеты класса воздух-воздух, артиллерийские снаряды, бомбы малого диаметра, комплекты боеприпасов JDAM.

Сделка направлена на долгосрочную поддержку безопасности Израиля. Как ожидается, часть вооружений передадут со складов Пентагона, при этом поставка большей части оружия займет год или более.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал изолировать Израиль, действия которого «угрожают стабильности Сирии и всего региона».

