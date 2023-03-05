СМИ: Байден потерял человека для приветствия
5 марта 202301:22
Американский лидер Джо Байден подошел к журналистам с протянутой для рукопожатия рукой, сообщает New York Post.
Глава государства не нашел, кому ее подать. На появившемся видео заметно, что глава государства искал человека для рукопожатия, но никого не нашел.
Услышав первый вопрос от журналистов, Байден взмахнул руками и ушел к вертолету.
Ранее в США раскрыли правду про Байдена. Он теряет способность воспроизводить речь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru