СМИ: Байден потерял человека для приветствия

Американский лидер Джо Байден подошел к журналистам с протянутой для рукопожатия рукой, сообщает New York Post.

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Глава государства не нашел, кому ее подать. На появившемся видео заметно, что глава государства искал человека для рукопожатия, но никого не нашел.

Услышав первый вопрос от журналистов, Байден взмахнул руками и ушел к вертолету.

Ранее в США раскрыли правду про Байдена. Он теряет способность воспроизводить речь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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