СМИ: Байден потерял человека для приветствия

Глава государства не нашел, кому ее подать. На появившемся видео заметно, что глава государства искал человека для рукопожатия, но никого не нашел.

Услышав первый вопрос от журналистов, Байден взмахнул руками и ушел к вертолету.

Ранее в США раскрыли правду про Байдена. Он теряет способность воспроизводить речь.

