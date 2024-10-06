СМИ: Байден перед уходом с поста озвучит новый план для Украины

В статье говорится, что Байден опасается корректировок американской стратегии в отношении Украины в случае прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Отмечается, что президент США хочет сохранить «достигнутый прогресс» в украинском вопросе и преподнести новый план как свою последнюю победу.

Авторы публикации утверждают, что Байден сделает «решительное заявление» о поддержке Украины. Детали нового плана не раскрываются.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с демократами для достижения мира в Украине, передает «Радиоточка НСН».

