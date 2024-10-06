СМИ: Байден перед уходом с поста озвучит новый план для Украины
Администрация президента США Джо Байдена перед его уходом с поста представит новый план для Украины, пишет издание Conversation.
В статье говорится, что Байден опасается корректировок американской стратегии в отношении Украины в случае прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Отмечается, что президент США хочет сохранить «достигнутый прогресс» в украинском вопросе и преподнести новый план как свою последнюю победу.
Авторы публикации утверждают, что Байден сделает «решительное заявление» о поддержке Украины. Детали нового плана не раскрываются.
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с демократами для достижения мира в Украине, передает «Радиоточка НСН».
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