СМИ: Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты

Победа в Джорджии увеличивает число делегатов летнего партийного съезда, готовых поддержать номинацию Байдена, до 1970 при необходимых 1968.

По данным CNN, на праймериз в штате Байден получает 95,2% голосов. Телеканал также спрогнозировал победу Дональда Трампа на внутрипартийных выборах республиканцев в Джорджии.

Ранее бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

