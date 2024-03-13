СМИ: Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
Американский лидер Джо Байден выигрывает праймериз в штате Джорджия, набирая достаточное количество делегатов для выдвижения в президенты от Демократической партии, говорится в прогнозе The Hill и телеканала CNN.
Победа в Джорджии увеличивает число делегатов летнего партийного съезда, готовых поддержать номинацию Байдена, до 1970 при необходимых 1968.
По данным CNN, на праймериз в штате Байден получает 95,2% голосов. Телеканал также спрогнозировал победу Дональда Трампа на внутрипартийных выборах республиканцев в Джорджии.
Ранее бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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