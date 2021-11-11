Колташов: Цена на нефть идет к показателям «кризисного» 2008 года

Василий Колташов: «Речь, естественно, о выручке. И нужно быть готовыми к тому, что экспорт российской продукции, прежде всего, сырьевой, будет расти и приносить очень много денег, в первую очередь, самим компаниям. Президент Владимир Путин сделал заявление, что 100$ за баррель - это вполне ожидаемая цена. В принципе, можно говорить, что этот прогноз будет выполняться и в первой половине 2022 года. Таким образом, экспорт нефти из России будет еще расти. Одновременно с этим нефть должна будет дорожать на протяжении всего 2022 года. И так со временем будет пройден уровень в 145$ за баррель. В 2008 году с этого уровня начался мировой кризис и обвал стоимости нефти», - спрогнозировал экономист.

