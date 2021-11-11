Колташов: Цена на нефть идет к показателям «кризисного» 2008 года
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Экспорт нефти из России за девять месяцев составил 77,9 миллиарда долларов
Экспорт нефти из России в денежном выражении в сентябре сократился по сравнению с августом, а по сравнению с сентябрем прошлого года вырос в 1,9 раза.
Василий Колташов: «Речь, естественно, о выручке. И нужно быть готовыми к тому, что экспорт российской продукции, прежде всего, сырьевой, будет расти и приносить очень много денег, в первую очередь, самим компаниям. Президент Владимир Путин сделал заявление, что 100$ за баррель - это вполне ожидаемая цена. В принципе, можно говорить, что этот прогноз будет выполняться и в первой половине 2022 года. Таким образом, экспорт нефти из России будет еще расти. Одновременно с этим нефть должна будет дорожать на протяжении всего 2022 года. И так со временем будет пройден уровень в 145$ за баррель. В 2008 году с этого уровня начался мировой кризис и обвал стоимости нефти», - спрогнозировал экономист.
ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет
В ведомстве отметили, что услуги связи относятся к социально значимым, поэтому ФАС постоянно мониторит ситуацию с ценами на них и реагирует на жалобы.
Василий Колташов: «Хорошее качество российского интернета и его низкая стоимость – одно из конкурентных преимуществ российской экономики. У нас дешевый домашний интернет и интернет для компаний по сравнению с ЕС и США. К тому же, интернет в России довольно быстрый. Будет хорошо, если он останется недорогим», - отметил собеседник НСН.
В Польше владельцев освободят от налога, если они озеленят свои дома
С 2022 года жители города Калиш cмогут не платить налог на недвижимость, если озеленят крыши или фасады своих домов.
Василий Колташов: «Такое решение выглядит весьма интересным и в целом соответствующим европейской политике. Однако тут есть и трудности: такое озеленение не всегда возможно, тем более, что это вступает в конфликт с идеей ставить на крышах солнечные батареи. Но в целом, можно приветствовать желание и людей, и властей иметь больше зелени вокруг. И скорее всего, это мера станет популярной не только в Польше, но и в других странах. Со временем мода дойдет и до нас, а вместе с ней и налоговые льготы», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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