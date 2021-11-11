Колташов: Цена на нефть идет к показателям «кризисного» 2008 года

Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Экспорт нефти из России за девять месяцев составил 77,9 миллиарда долларов

Экспорт нефти из России в денежном выражении в сентябре сократился по сравнению с августом, а по сравнению с сентябрем прошлого года вырос в 1,9 раза. 

Василий Колташов: «Речь, естественно, о выручке. И нужно быть готовыми к тому, что экспорт российской продукции, прежде всего, сырьевой, будет расти и приносить очень много денег, в первую очередь, самим компаниям. Президент Владимир Путин сделал заявление, что 100$ за баррель - это вполне ожидаемая цена. В принципе, можно говорить, что этот прогноз будет выполняться и в первой половине 2022 года. Таким образом, экспорт нефти из России будет еще расти. Одновременно с этим нефть должна будет дорожать на протяжении всего 2022 года. И так со временем будет пройден уровень в 145$ за баррель. В 2008 году с этого уровня начался мировой кризис и обвал стоимости нефти», - спрогнозировал экономист. 

2

ФАС не увидела причин для роста тарифов на проводной интернет

В ведомстве отметили, что услуги связи относятся к социально значимым, поэтому ФАС постоянно мониторит ситуацию с ценами на них и реагирует на жалобы.

Василий Колташов: «Хорошее качество российского интернета и его низкая стоимость – одно из конкурентных преимуществ российской экономики. У нас дешевый домашний интернет и интернет для компаний по сравнению с ЕС и США. К тому же, интернет в России довольно быстрый. Будет хорошо, если он останется недорогим», - отметил собеседник НСН. 

3

В Польше владельцев освободят от налога, если они озеленят свои дома

С 2022 года жители города Калиш cмогут не платить налог на недвижимость, если озеленят крыши или фасады своих домов. 

Василий Колташов: «Такое решение выглядит весьма интересным и в целом соответствующим европейской политике. Однако тут есть и трудности: такое озеленение не всегда возможно, тем более, что это вступает в конфликт с идеей ставить на крышах солнечные батареи. Но в целом, можно приветствовать желание и людей, и властей иметь больше зелени вокруг. И скорее всего, это мера станет популярной не только в Польше, но и в других странах. Со временем мода дойдет и до нас, а вместе с ней и налоговые льготы», - резюмировал он. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Авторские НовостиФАСНалогиЦена На Нефть
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