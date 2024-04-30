СМИ: Байден может потерять поддержку молодежи из-за митингов в вузах

По данным издания, глава государства сталкивается с серьезной негативной реакцией со стороны молодежи по поводу поддержки США операции Израиля в секторе Газа.

На президентских выборах 2020 года около 50% избирателей в возрасте от 18 до 29 лет проголосовали за Байдена.

За последние десять дней американские силовики арестовали около 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях вузов.

Большинство американцев, скорее всего проголосуют на выборах за действующего президент США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела связанная с республиканцами фирма Echelon Insights, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

