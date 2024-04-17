Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей

В частности, 49% респондентов заявили, что «определённо» или «возможно» отдадут свой голос за нынешнего главу государства, тогда как за экс-президента Дональда Трампа готовы проголосовать 46%.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1 020 потенциальных избирателей.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал уголовный процесс в отношении него атакой Джо Байдена на политического оппонента, сообщает RT.

