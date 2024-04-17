Байден опередил Трампа в предвыборном опросе избирателей

Большинство американцев скорее всего проголосуют на выборах за действующего президент США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела связанная с республиканцами фирма Echelon Insights.

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В частности, 49% респондентов заявили, что «определённо» или «возможно» отдадут свой голос за нынешнего главу государства, тогда как за экс-президента Дональда Трампа готовы проголосовать 46%.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1 020 потенциальных избирателей.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал уголовный процесс в отношении него атакой Джо Байдена на политического оппонента, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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