СМИ: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов

По данным телеканала, оба обеспечили себе выдвижение в президенты от своих партий. Политики выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде.

Трамп считает, что страна столкнется с кровавой баней, если он не одержит победу на выборах в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

