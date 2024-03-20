СМИ: Байден и Трамп побеждают на очередной порции партийных выборов

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп побеждают на очередной порции внутрипартийных выборов которые демократы и республиканцы проводят 19 марта в нескольких штатах, сообщает CNN.

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По данным телеканала, оба обеспечили себе выдвижение в президенты от своих партий. Политики выигрывают праймериз в Огайо, Иллинойсе и Канзасе. Трамп побеждает на выборах республиканцев во Флориде.

Трамп считает, что страна столкнется с кровавой баней, если он не одержит победу на выборах в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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