Макрон допустил проигрыш Трампа на выборах президента США

«Я не уверен, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки», — заявил глава государства. Он отметил, что такой вывод сделал на основе имеющейся у него информации.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность политика завершить украинский конфликт, перекрыв финансирование Киева, а Евросоюз не сможет содержать Украину в одиночку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

