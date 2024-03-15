Макрон допустил проигрыш Трампа на выборах президента США

Французский лидер Эммануэль Макрон в эфире France 2 оценил способность экс-главы США Дональда Трампа одержать победу на предстоящих президентских выборах.

СМИ: успех Трампа усложнит процесс согласования помощи Киеву

«Я не уверен, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки», — заявил глава государства. Он отметил, что такой вывод сделал на основе имеющейся у него информации.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность политика завершить украинский конфликт, перекрыв финансирование Киева, а Евросоюз не сможет содержать Украину в одиночку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампЭммануэль Макрон

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