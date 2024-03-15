Макрон допустил проигрыш Трампа на выборах президента США
Французский лидер Эммануэль Макрон в эфире France 2 оценил способность экс-главы США Дональда Трампа одержать победу на предстоящих президентских выборах.
«Я не уверен, что Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки», — заявил глава государства. Он отметил, что такой вывод сделал на основе имеющейся у него информации.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что предвыборная кампания бывшего президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность политика завершить украинский конфликт, перекрыв финансирование Киева, а Евросоюз не сможет содержать Украину в одиночку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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