СМИ: Байден должен убедить сторонников, что готов к переизбранию физически

Издание опубликовало данные опроса агентства Associated Press. Согласно исследованию, 47% избирателей, поддерживающих Демократическую партию, считают, что Байдену необходимо баллотироваться. Среди демократов и республиканцев 26% участников исследования заявили, что сочли бы целесообразным его выдвижение на второй срок.

При этом, по данным издания, многие демократы, особенно молодого возраста, опасаются, что действующий президент будет слишком стар, чтобы быть эффективным во время второго срока, к концу которого ему будет 86 лет. Если Байден будет переизбираться, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам, заключает издание.

Ранее Байден перепутал Ирак с Ираном, сообщает «Радиоточка НСН.

