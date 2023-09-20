СМИ: Азербайджан потребовал выдать руководителей Нагорного Карабаха
Представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха поименный список людей, которые должны быть переданы Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению, передает армянская газета Hraparak cо ссылкой на источники.
В списке оказались бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели.
Министерство обороны России заявило, что Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. В сообщении оборонного ведомства отмечается, что соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве российских миротворцев. Кроме того, в Минобороны РФ указали, что реализация договоренностей будет также осуществляться в координации с командованием российских миротворцев.
Антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе приостановлена 20 сентября в 13:00, сообщили в Минобороны Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».
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