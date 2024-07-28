СМИ: автопроизводитель Zeekr начал блокировать машины за пределами КНР
Китайский производитель электрокаров Zeekr начал блокировать свои автомобили за пределами Китая, пишет портал Rozetked.
По информации издания, производитель блокирует программное обеспечение автомобилей. Происходящее коснулось электрокаров, произведенных для китайского рынка после 15 июля 2024 года.
Такие шаги компания объяснила необходимостью поддержать официальные каналы поставок электрокаров. В случае возвращения автомобилей в Китая программное обеспечение разблокируют, заверили в Zeekr.
Китайский производитель с 30 июня запретил реализацию своих автомобилей в России. Электрокары стоили в РФ около 4,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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