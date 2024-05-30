Volkswagen выпустит «народный» электромобиль
Концерн Volkswagen Group заявил, что ведет разработку доступного массового электромобиля, который планирует представить уже в 2027 году.
Цена новой модели должна составить порядка 20 тысяч евро (около 1,9 миллиона рублей).
Помимо анонса, концерн показал тизерное изображение с будущим электрокаром. Он напоминает Volkswagen Golf с коротким капотом, массивными колесными арками и спойлером на двери багажника.
Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Корабль, маяки и кои»: Как в Москве оформили площадки «Рыбной недели»
- Кремль не видит опасности для отдыхающих на Кубани туристов из-за обстрелов ВСУ
- Минфин Украины: Киев получил свыше $85 млрд внешней помощи с 2022 года
- СМИ: Рейс из Петербурга в Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
- ЕС утвердил повышенные тарифы на импорт зерна из России и Белоруссии
- Мужчина убил работницу трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде
- «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-27» стартовал с Байконура
- В Чите из-за лесных пожаров возникли задымление и запах гари
- Volkswagen выпустит «народный» электромобиль
- В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru