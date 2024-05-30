Volkswagen выпустит «народный» электромобиль

Цена новой модели должна составить порядка 20 тысяч евро (около 1,9 миллиона рублей).

Помимо анонса, концерн показал тизерное изображение с будущим электрокаром. Он напоминает Volkswagen Golf с коротким капотом, массивными колесными арками и спойлером на двери багажника.

Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает RT.

