Volkswagen выпустит «народный» электромобиль

Концерн Volkswagen Group заявил, что ведет разработку доступного массового электромобиля, который планирует представить уже в 2027 году.

Производство легковых автомобилей с начала года в РФ выросло на 92,5%

Цена новой модели должна составить порядка 20 тысяч евро (около 1,9 миллиона рублей).

Помимо анонса, концерн показал тизерное изображение с будущим электрокаром. Он напоминает Volkswagen Golf с коротким капотом, массивными колесными арками и спойлером на двери багажника.

Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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