СМИ: Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта
Автомобилям, зарегистрированным в России, следует покинуть территорию Финляндии до 16 марта. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.
Уточняется, что это связано с запретом на въезд в страну для машин с российскими номерами.
Глава отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита пообещал, что, начиная с 16 марта, власти будут выяснять, по какой причине зарегистрированный в РФ автомобиль всё еще находится в стране.
По его словам, также будет устанавливаться срок нахождения машины в Финляндии и проверяться соблюдение необходимых формальностей.
Ранее власти Финляндии ввели запрет на на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru