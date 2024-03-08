СМИ: Автомобилям с российскими номерами следует покинуть Финляндию до 16 марта

Уточняется, что это связано с запретом на въезд в страну для машин с российскими номерами.

Глава отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшита пообещал, что, начиная с 16 марта, власти будут выяснять, по какой причине зарегистрированный в РФ автомобиль всё еще находится в стране.

По его словам, также будет устанавливаться срок нахождения машины в Финляндии и проверяться соблюдение необходимых формальностей.

Ранее власти Финляндии ввели запрет на на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает RT.

