СМИ: Австрия намерена закупить один миллион доз вакцины «Спутник V»

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в вопросе вакцин «не должно быть геополитических шор», важны лишь эффективность и безопасность препарата, сообщает издание ОЕ24.

По его словам, Австрия и Россия ведут переговоры по вопросу приобретения одного миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации 500 тысяч человек.

«Если Австрия получит дополнительно один миллион доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней», - добавил Курц.

По данным ведомства австрийского федерального канцлера, в настоящее время Австрия и Россия обсуждают поставку 300 тысяч в апреле и 500 тысяч доз в мае текущего года, и ещё 200 тысяч доз в начале июня 2021 года, сообщает ТАСС.

Ранее Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в ЕС препарат «Спутник V», сообщает RT. По словам канцлера Австрии, «чем больше вакцин, тем лучше».

