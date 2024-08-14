СМИ: Авиабазу НАТО закрыли в ФРГ из-за подозрений в возможной диверсии
Авиабаза на западе Германии была закрыта из-за подозрений в возможной диверсии. Об этом со ссылкой на представителя территориального командования сообщает Suddeutsche Zeitung.
Газета уточняет, что речь идёт об авиабазе, расположенной Гайленкирхене, где базируются самолеты-разведчики НАТО.
Отмечается, что на имеется собственный водопровод, в этой связи проводится проверка на предмет возможного загрязнения питьевой воды.
Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru