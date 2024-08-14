СМИ: Авиабазу НАТО закрыли в ФРГ из-за подозрений в возможной диверсии

Авиабаза на западе Германии была закрыта из-за подозрений в возможной диверсии. Об этом со ссылкой на представителя территориального командования сообщает Suddeutsche Zeitung.

Офицер бундесвера Гисс заявил о вероятности войны с РФ через пять лет

Газета уточняет, что речь идёт об авиабазе, расположенной Гайленкирхене, где базируются самолеты-разведчики НАТО.

Отмечается, что на имеется собственный водопровод, в этой связи проводится проверка на предмет возможного загрязнения питьевой воды.

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил об аресте подозреваемого в подготовке диверсий на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиверсияГерманияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры