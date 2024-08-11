Офицер бундесвера Гисс заявил о вероятности войны с РФ через пять лет

Германии необходимо готовиться к вооруженному конфликту с Россией, который может произойти через пять лет. Об этом в беседе с Welt заявил командующий силами бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс.

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По его словам, Германия должна быть «устойчива в социальном плане» для противостояния России. Он призвал власти ФРГ неотлагательно начать подготовку к войне.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала РФ «самой большой угрозой» для Европы.

Накануне истребители НАТО поднялись в небо над Балтикой из-за «появления российского самолета Ил-20М», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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