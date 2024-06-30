СМИ: Авантюра Макрона с досрочными выборами потерпела фиаско
Авантюра французского лидера Эммануэля Макрона с досрочными выборами в парламент обречена на провал, сообщает телеканал Sky News.
Как показали опросы общественного мнения, в ходе предстоящего голосования партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» окажется лидером. На втором месте может быть альянс левых, а правоцентристская партия Макрона — третье.
При этом глава Франции, «униженный масштабами своего поражения», сразу объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы.
Если «макронизм» завтра исчезнет, то потерю никто не заметит, заявил ранее российский сенатор Алексей Пушков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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