Как показали опросы общественного мнения, в ходе предстоящего голосования партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» окажется лидером. На втором месте может быть альянс левых, а правоцентристская партия Макрона — третье.

При этом глава Франции, «униженный масштабами своего поражения», сразу объявил о роспуске парламента страны и назначил досрочные выборы.

Если «макронизм» завтра исчезнет, то потерю никто не заметит, заявил ранее российский сенатор Алексей Пушков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

