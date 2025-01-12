По его словам, когда связаться в период с 4 по 5 декабря с президентом России ему не удалось, Асад почувствовал себя изолированным и одиноким. Через несколько дней после этого повстанцы захватили Дамаск, а Асада свергли.

Ранее в Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

