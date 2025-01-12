СМИ: Асад пытался связаться с Путиным несколько раз
12 января 202505:01
Бывший президент Сирии Башар Асад несколько раз пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил подкасту Mazej телеканала Al Arabiya глава пресс-службы Асада Камель Сакр.
По его словам, когда связаться в период с 4 по 5 декабря с президентом России ему не удалось, Асад почувствовал себя изолированным и одиноким. Через несколько дней после этого повстанцы захватили Дамаск, а Асада свергли.
Ранее в Кремле опровергли развод Асада и заморозку его активов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru