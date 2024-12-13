СМИ: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы
Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад отдал приказ своим войскам охранять российские военные базы от наступления сил исламистов, сообщает Free Syria News Network (FSNN).
Несколько офицеров Асада, в том числе генерал Сухель аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого армейского корпуса, были направлены для защиты российской базы в Хмеймиме.
Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, также известной как «Силы тигра», стал известным военачальником после начала антитеррористической кампании России в Сирии.
Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru