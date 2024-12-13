СМИ: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад отдал приказ своим войскам охранять российские военные базы от наступления сил исламистов, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

Несколько офицеров Асада, в том числе генерал Сухель аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого армейского корпуса, были направлены для защиты российской базы в Хмеймиме.

СМИ: Российские Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, также известной как «Силы тигра», стал известным военачальником после начала антитеррористической кампании России в Сирии.

Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:Военные БазыСирияБашар Асад

Горячие новости

Все новости

партнеры