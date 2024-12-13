СМИ: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы

Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, также известной как «Силы тигра», стал известным военачальником после начала антитеррористической кампании России в Сирии.

Он награжден несколькими российскими орденами, имеет благодарственное письмо и наградное холодное оружие от бывшего министра обороны России Сергея Шойгу, передает «Радиоточка НСН».

