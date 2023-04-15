СМИ: армия Судана нанесла авиаудары по штабу спецназа в Хартуме
Армия Судана нанесла авиационные удары по штабу спецназа в Хартуме, сообщают местные СМИ.
Комитет врачей Судана сообщает, что пострадавшие при столкновениях в Хартуме люди доставлены в центры скорой помощи города.
Накануне силы быстрого реагирования страны заявляли, что контролируют аэропорты в Хартуме и городе Мерове на севере Судана. В связи с накалившейся обстановкой международный аэропорт Судана прекратил принимать рейсы. Из-за боестолкновений блокирован мост между столицей и городом Омдурман, прекращено автомобильное движение.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что спецназ попытался захватить штаб генерального командования суданской армии, захватил несколько самолетов российского производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru