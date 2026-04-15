Девушке предъявили обвинение за кулич с кальяном в московском баре

В Москве девушке, устроившей в баре перформанс с использованием пасхального кулича в качестве чаши для кальяна, предъявлено обвинение, суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по столице.

По данным ведомства, обвиняемая признала вину в полном объеме во время допроса. Расследование уголовного дела продолжается.

Ресторатор обвинил создателей дорогих куличей в хайпе

Следствие считает, что не позднее 13 апреля девушка находилась в заведении на улице Сретенка, где совершила публичные действия, направленные на оскорбление религиозных чувств верующих и выражающие явное неуважение к обществу.

Как ранее сообщали в правоохранительных органах, она использовала кулич в качестве чаши для кальяна, сняла происходящее на видео и позже опубликовала запись в социальных сетях. В отношении нее возбуждено дело по части 1 статьи 148 УК, передает «Радиоточка НСН».

