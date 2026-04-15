Звезда франшизы «Пятьдесят оттенков серого» стал новым Арагорном
Звезда франшизы «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан стал новым Арагорном. Как пишет Deadline, эту роль 43-летний британский актёр сыграет в фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом».
До официального объявления ходили слухи, что Арагорна вместо Вигго Мортенсена сыграет Лео Вудалл, которого можно увидеть в фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Однако в Warner Bros. раскрыли, что 29-летний артист появится в «Охоте за Голлумом» в роли Халварда, который может присоединиться к Страннику.
Также в кинокомпании подтвердили, что режиссёр проекта Энди Серкис вернётся к роли Голлума, Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен снова сыграют Фродо Бэггинса и Гэндальфа, соответственно, а Ли Пейс вновь станет королём лесных эльфов Трандуилом.
Ранее трилогия Питера Джексонам «Властелин Колец» возглавила рейтинг самых важных в истории кинотрилогий по версии американского издания Collider, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
