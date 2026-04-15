Звезда франшизы «Пятьдесят оттенков серого» стал новым Арагорном

До официального объявления ходили слухи, что Арагорна вместо Вигго Мортенсена сыграет Лео Вудалл, которого можно увидеть в фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Однако в Warner Bros. раскрыли, что 29-летний артист появится в «Охоте за Голлумом» в роли Халварда, который может присоединиться к Страннику.

Также в кинокомпании подтвердили, что режиссёр проекта Энди Серкис вернётся к роли Голлума, Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен снова сыграют Фродо Бэггинса и Гэндальфа, соответственно, а Ли Пейс вновь станет королём лесных эльфов Трандуилом.

Ранее трилогия Питера Джексонам «Властелин Колец» возглавила рейтинг самых важных в истории кинотрилогий по версии американского издания Collider, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

