СМИ: армия Израиля представила план по эвакуации населения Рафаха
26 февраля 202405:36
Израильская армия представила план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге сектора Газа, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, также утвержден план по доставке гуманитарной помощи в анклав, который должен помочь предотвратить ее хищение.
План направлен на эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий. Другие подробности неизвестны.
Ранее в ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru