СМИ: армия Израиля представила план по эвакуации населения Рафаха

Израильская армия представила план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге сектора Газа, сообщает Jerusalem Post.

Продовольственная программа ООН приостановила поставки в сектор Газа

По данным издания, также утвержден план по доставке гуманитарной помощи в анклав, который должен помочь предотвратить ее хищение.

План направлен на эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий. Другие подробности неизвестны.

Ранее в ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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