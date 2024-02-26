СМИ: армия Израиля представила план по эвакуации населения Рафаха

По данным издания, также утвержден план по доставке гуманитарной помощи в анклав, который должен помочь предотвратить ее хищение.

План направлен на эвакуацию мирного населения из зоны боевых действий. Другие подробности неизвестны.

Ранее в ВОЗ заявили, что Газа превратилась в зону смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

