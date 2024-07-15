СМИ: Аркадий Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V.
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож будет назначен генеральным директором нидерландской Yandex N.V. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что после продажи российского бизнеса компанию переименуют в Nebius Group, она сосредоточится на развитии собственных проектов.
Отмечается, что смена названия и назначение Воложа были одобрены акционерами.
Ранее нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ и полностью вышла из состава акционеров «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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