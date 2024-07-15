СМИ: Аркадий Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож будет назначен генеральным директором нидерландской Yandex N.V. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Евросоюз снял санкции с Воложа, Мндоянца и Гамбалека

Источники агентства утверждают, что после продажи российского бизнеса компанию переименуют в Nebius Group, она сосредоточится на развитии собственных проектов.

Отмечается, что смена названия и назначение Воложа были одобрены акционерами.

Ранее нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ и полностью вышла из состава акционеров «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БизнесНазначениеНидерландыЯндекс

Горячие новости

Все новости

партнеры