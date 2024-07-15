СМИ: Аркадий Волож возглавит нидерландскую Yandex N.V.

Источники агентства утверждают, что после продажи российского бизнеса компанию переименуют в Nebius Group, она сосредоточится на развитии собственных проектов.

Отмечается, что смена названия и назначение Воложа были одобрены акционерами.

Ранее нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса в РФ и полностью вышла из состава акционеров «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

