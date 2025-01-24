СМИ: Аргентина планирует выйти из Парижского соглашения по климату по примеру США

Также это может повлиять на торговое соглашение ЕС со странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), так как в договоре прописан пункт о невыходе из Парижского соглашения.

Президент США Дональд Трамп своим указом вывел США из Парижского соглашения по климату. Об этом президент США заявил в ходе митинга перед сторонниками (то же самое он сделал в 2017 году во время первого президентского срока, однако в 2021 году при Джо Байдене США вновь вступили в соглашение).

Представители угольной промышленности и части бизнеса, такие как Alliance Resource Partners, поддержали шаг о намерение выйти из Парижского соглашения, заявив, что он «снизит издержки для американских компаний». Международные организации, включая ООН, выразили сожаление по поводу этого решения, передает «Радиоточка НСН».

