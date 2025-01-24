СМИ: Аргентина планирует выйти из Парижского соглашения по климату по примеру США
Аргентина планирует выйти из Парижского соглашения по климату по примеру США, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, сейчас власти страны рассматривают варианты, но, скорее всего, покинут соглашение, так как Дональд Трамп создал такой прецедент. Отмечается, что подобное решение Аргентины станет серьезным ударом для климатической сферы.
Также это может повлиять на торговое соглашение ЕС со странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), так как в договоре прописан пункт о невыходе из Парижского соглашения.
Президент США Дональд Трамп своим указом вывел США из Парижского соглашения по климату. Об этом президент США заявил в ходе митинга перед сторонниками (то же самое он сделал в 2017 году во время первого президентского срока, однако в 2021 году при Джо Байдене США вновь вступили в соглашение).
Представители угольной промышленности и части бизнеса, такие как Alliance Resource Partners, поддержали шаг о намерение выйти из Парижского соглашения, заявив, что он «снизит издержки для американских компаний». Международные организации, включая ООН, выразили сожаление по поводу этого решения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский инженер получил за взятку восемь лет колонии
- Юрий Семин назвал Краснодар столицей футбола в России
- СМИ: Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания
- В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года
- В Таиланде россиянина задержали по обвинению в убийстве 13-летнего сына
- СМИ: Самый большой в мире айсберг может столкнуться с частью Британии
- Рогов: ВС России полностью окружили часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
- СМИ: Аргентина планирует выйти из Парижского соглашения по климату по примеру США
- Над Ленинградской областью сбили три украинских БПЛА
- Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru