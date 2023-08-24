СМИ: Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС
24 августа 202306:03
Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ присоединится к БРИКС, сообщает UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.
Они были распределены по географическому принципу. Для соблюдения географического баланса в организацию может войти еще одна африканская страна.
Ранее страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении объединения, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru