СМИ: Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС

Они были распределены по географическому принципу. Для соблюдения географического баланса в организацию может войти еще одна африканская страна.

Ранее страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении объединения, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

