СМИ: Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ войдут в БРИКС

Аргентина, Иран, Саудовская Авария, Египет и ОАЭ присоединится к БРИКС, сообщает UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.

Путин заявил, что БРИКС выступает за формирование многополярного миропорядка

Они были распределены по географическому принципу. Для соблюдения географического баланса в организацию может войти еще одна африканская страна.

Ранее страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении объединения, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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