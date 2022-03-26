СМИ: Арабская коалиция начала операцию против йеменских хуситов
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале операции по нейтрализации атак на нефтяные объекты. Об этом сообщает канал Al-Ekbariya.
«Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность», — говорится в сообщении коалиции.
Отмечается, что арабская коалиция нацелена на защиту глобальных источников энергии от нападений, а также на обеспечение цепочки поставок.
В пятницу вечером ракетный снаряд атаковал станцию распределения нефтепродуктов на севере Джидды, кроме того, была обстреляна из гранатомета электростанция «Аль-Мухтара» в районе Джизан. Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы.
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