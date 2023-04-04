Во Франции назвали отказ от доллара необратимым процессом

Обозреватель полагает, что процесс отказа от доллара в глобальной торговле стал необратимым. По его словам, дедолларизация идет в масштабах всего мира.

Стремление стран отказаться от американской валюты эксперт связал с политикой Соединенных Штатов. Жирар обвинил Вашингтон в использовании доллара в качестве инструмента политического давления на другие государства.

Китай и Франция ранее завершили первую сделку по СПГ с расчетом в юанях . Сжиженный природный газ доставили в ОАЭ, передает «Радиоточка НСН».

