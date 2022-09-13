СМИ: Анкара запросила разъяснения из-за развязанной на Украине антитурецкой кампании
Анкара запросила разъяснения Киева в связи с развернувшейся на Украине агитационной кампанией против турецкого бизнеса и банков. Об этом пишет газета Aydınlık, ссылаясь на дипломатические источники.
«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения», — пишет газета.
По данным собеседников издания, посольство Турции в Киеве отслеживает этот вопрос, пишет РИА ФАН.
Ранее стало известно, что Киев начал антитурецкую компанию, призывая ввести санкции против бизнесменов и банков из Турции. В частности, речь идет о банках Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. Действия Украины связывают с тем, что Анкара отказалась поддерживать инициированные Западом антироссийские санкции, пишет Газета.ру.
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