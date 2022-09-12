Турция проверяет информацию о санкциях против ее банков за сотрудничество с РФ

Дипломаты Турции проверяют информацию о планируемых санкциях против турецких банков, сотрудничающих с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правящей Партии справедливости и развития Турции Омера Челика.

По его словам, призывы к таким санкциям являются недопустимыми. По имеющейся информации, такие предложения исходили от украинских властей. Как заявил Челик, посол Турции в Киеве занимается данным вопросом.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:Санкции ЕСТурция
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