СМИ: Американского рэпера P. Diddy арестовали в Нью-Йорке
Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали в Нью-Йорке, сообщает CNN со ссылкой на адвоката артиста Марка Агнифило.
По данным СМИ, рэпера задержали в отеле Park Hyatt на Манхэттене. Уточняется, что он сотрудничал со следствием, однако не признает вину и считает обвинения сфабрикованными. Представитель защиты также отметил, что разочарован решением прокуратуры по делу артиста. При этом в суде пока не раскрывают пункты предъявленного обвинения.
Первые обвинении в сексуальном насилии были предъявлены P. Diddy в ноябре 2023 года. Резонансным стало заявление бывшей девушки артиста, певицы Кассандры Вентуры, которая рассказала, что рэпер издевался над ней более девяти лет.
Представители P.Diddy назвали обвинения «оскорбительными», обвинив Вентуру в шантаже. Через сутки после подачи иска она отозвала его, заявив, что вопрос решили «мирным путем», передает «Радиоточка НСН».
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